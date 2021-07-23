İki Bankadan 36 Ay Vadeye Kadar 3 Ay Ertelemeli 30.000 TL Kredi Kampanyası Başladı! Kredi Notu Düşük Olanlar Onay Alacak

Son Dakika: Aktif Bank ve Şekerbank 30.000 TL yeni bir kredi kampanyasına başladı. 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, Aktif Bank ve Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapabilir. 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirler Paraya ihtiyacı olan müşterilerin banka kredi kampanyalarını takip ettiklerini sürekli olarak güncel kampanyaları görmektedirler. Aktif Bank ve Şeker Bank'ta 30 bin TL'ye yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır.

Sizlerde bu bankadan kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi hemen anında hesaplarınızı atabilirsiniz. Şekerbank ve Aktif Bank özellik ve kredi notu düşük olan kişilere de kredi imkanı sunan bankalar arasında geçmektedir.

Aktif Bank 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Aktif Bank üzerinden 30.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka şubelerine gitmelerine gerek yoktur. Aktif Bank nkolay kredi adında bu kredileri verdiğinde sadece dijital olarak işlem yapmaktadır. Yani banka şubelerinden veya PTT şubelerinden bu kredileri alamazsınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişi internet sitesine girerek veya bankanın SMS yerde servisine mesaj atarak kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilir.

İnternet sitesine girdiğiniz zaman buradaki başvuru formunu doldurarak ne kadar kredi istiyorsanız en fazla 36 ay vade yazarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu sayfa sonunda sizlere sonucu verilecektir. Eğer onay alırsanız da genel müdürlükten aranacaksınız. Eğer SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da, 3050 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak gönderin. Bu kredi cevabına yaklaşık 5 dakika ile 10 dakika arasında sizlere sonuç olarak cep telefonunuza mesaj gelecektir.

Şekerbank 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Aktif Bank gibi yeni bir kredi kampanyası yapan bankalardan birisi Şekerbank olmaktadır. Şekerbank üzerinden 30.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka 36 ay vadeye kadar sizleri kredi imkanı sağlıyor.

Şekerbank şubelerinden yapacağınız bu kredi başvurularında çalışan olmanız durumunda bankada en az 6 aylık sigortanızın olması emekli olmanız durumunda da emekli maaşını bu bankaya taşımanız gerekmektedir.

Şekerbank ihtiyaç kredilerinde müşterilerine 3 ay ertelemeli olarak da kredi imkanı sağlamaktadır. Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığın zaman banka kredi değerlendirmesini şube yetkisinde yapacak ve onay vermesi durumunda da kredinizi kullanılacaktır.

Şekerbank ayrıca emekli olan kişilere de yeni bir kredi kampanyası başlattı. Emekli maaşınızı Şekerbank şubelerine taşırsanız diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi borçlarınızı kapatarak kendi ihtiyaç kredimizi 100.000 TL'ye kadar alabiliyorsunuz. Bu kampanya sadece emekli olanlar için geçerlidir. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen kişiler Şeker Bank şubelerine giderek bu kredileri nasıl alabileceklerini öğrenebilir ve başvurularını hemen yapabilirler.