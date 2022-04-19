Denizbank Nakit İsteyen Emekliye 10.000 TL Ödeme Veriyor! Çalışıyorsanız Bu Rakam 50.000 TL Olacak. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapıldı! Denizbank ramazan bayramı dolayısıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Denizbank emekli ve çalışan vatandaşlar için yaptığı bu kampanyada anında sonuç verecek. Banka kredi puanı bu krediler için çok önemli olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden SMS ile de başvurunuzu yapacağınız bu nakit kampanyasına hemen katılabileceksiniz.

18 yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan herkes başvurusunu yaparak bu kredileri kullanacaklardır. 18 yaşından büyük olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda kredileri hemen hesaplarına atacaklardır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Denizbank şubesine sadece kimlik ve cep telefonunuz ile gitmeniz yeterlidir. Banka sizlere ilk olarak SMS attıracak ve SMS ile onay almanız durumunda cebimde kredi kullanacaksınız.

SMS ile başvuru yapacak olan kişiler başvurularını şu şekilde yapılyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin.

5 dakika içinde kredi sonucu sizlere gelecek ve bu sonuca göre kredinizi hemen kullanacaksınız. Cep telefonu haricinde bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi alabileceksiniz.

Kredi almak için mobil uygulamayı cep telefonuna veya tabletine indiren kişilere banka internet bankacılığı şifresi alan kişilere hemen sonuç vermektedir. Denizbank kredi kampanyasına katılmak için başvurunuzu hemen hesabınıza atacaksınız. Nakit kredi kullanacak olan kişiler Denizbank şubelerine giderek işlemlerini yapmak istiyorsa gelir belgesi ve kimlikle kredi başvurusu yapabilirler.