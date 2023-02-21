Denizbank, kendi bankasında hesabı olanlara "MESAJ" gönderdi, İşlem yaparak hemen ödeme alın!

Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanyalı nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle ödemeler gerçekleştireceğini açıkladı. Denizbank üzerinden yapılan yeni kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakikada sonuç verileceği duyuruldu. Denizbank üzerinden kendi banka hesabı olan vatandaşlar için uygun faizlerle verilecek olan bu kredi ödemelerinde, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar kredi alacak olan vatandaşların, Denizbank hesabı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olarak hemen kredi kullanabilmeleri gerekmektedir. İlk taksit ödemelerine 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyaları katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler verilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda hiç işlem yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabilirsiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, kredi ödemelerini yapacak olan kişilere SMS ile de başvuru yapma imkanı sağlayacaktır.

Banka hesabınızın olduğu cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına gelerek önce kredim yazın daha sonra kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi de yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj gönderin. Banka hesabınız üzerinden kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden mesaj atmanız önemlidir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onaylanan Tutarı nekadar oldu sizlere mesaj olarak gelir ve kredi işlemlerinizi banka şubelerinden ve mobil uygulamaları üzerinden kredi onayı almanız durumunda yapabilirsiniz.