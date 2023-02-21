Son dakika basına sızdı: Meclisten geçen "Emekli Ödemesi" detayları yayımlandı

Emekli maaşı alan vatandaşlar, son zamanlarda emekli maaş zamları ve emekli promosyon zamları ile birlikte şimdilerdeyse bayram ikramiyeleriyle ilgili haberler bekliyor. Ramazan bayramında ve kurban bayramında verilen emekli promosyonları sizlere yüksek limitli olarak bu sene içerisinde yatacağı konuşuluyor. Emekli maaş alan vatandaşlar için ayrıca bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyaları da son zamanlarda internet siteleri üzerinde yayınlanmaktadır.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek ve devlet destekli olarak sunulacak yeni kredi kampanyasında 150000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sağlanacak ve mart ayında verilecek olan bu kredilerden yararlanarak tüm banka borçlarınızı da kapatacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, kullanacağınız kredilerde, sizin almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile Ne kadar onay alacağınızı görebilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden hesaplanarak, onaylanan tutar, sizlere söylenecektir.

Kampanya başladıktan sonra Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet siteleri üzerinden yapacağınız başvurular gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden işlemleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan ödemelerde nakit kredi kullanacak olan kişilere verilecek olan bu kredilerde, diğer bankalardaki kredi kartı ve kredi borçları kapanması istenmektedir. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını bu bankalar üzerinden gerçekleştirebilirler ve diledikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedirler.