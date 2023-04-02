Denizbank kampanyası dudak uçuklattı! Denizbank hesabına ödemeler yapılamaya başlandı, 50.000 TL ödeme alın!

Denizbank banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri, alınacak olan düşük faizli ihtiyaç kredisi duyurusu paylaşıldı. Denizbank 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilere tüketici kredisine hızlı bir şekilde banka hesabı olması durumunda kendi banka hesabına gönderiyor. Denizbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinizden faydalanabilmeniz için başvurularınızı bankalara gitmeden de hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Denizbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak için öncelikli olarak daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda başvurunuzu bu mantık üzerinden gerçekleştireceğiniz gibi ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden kredi notu sorgulaması yapılmaktadır.

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz, bu SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim TC kimlik doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Denizbank, hesabı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa o banka müşterileri olmaları halinde kredi ödemelerini, deniz mobil uygulaması internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedir.