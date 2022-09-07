Denizbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! 20.000 TL ve Üzerinde "Gelir Belgesiz" Ödeme Resmileşti

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler eğer gelir belgesiz 20000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa, işlemlerini yapmak için şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden aynı gün içinde hizmet alabilmektedirler.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 20000 TL kredi imkandan faydalanabilmeleri için ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulacaktır.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi, gelir belgesi başvuru nasıl yapılır?

Denizbank, yapmış olduğu kredi kampanyasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar için acil kredi kampanyası duyurusu paylaştı. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 1500 ve üzerinde kredi puanı olması durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına yatıracakları ödemeleriyle birlikte kredilerini hemen aynı gün içinde şubelere giderek de yapabilmektedir.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır. Denizbank 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda sizlere, cebimde kredi kampanyasına katılmanıza olanak sağlanacak ve SMS ile başvuru yapmış olduktan sonra kredi onayı alırsanız hesaplarımıza ödeme yapmanız için Denizbank, mobil uygulamasını kullanmanız istenmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi ödemeleri verilerek, yine aynı gün içinde hesaplarına ödemeler hızlı bir şekilde yatırılmaktadır.

20000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisinde gelir belgesiz ve masrafsız işlemleriyle birlikte aynı zamanda en düşük faiz oranlarından yararlanarak internet kredisi kullanabilirsiniz. 20000 TL kredi onayı almanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve işlemler sonrasında da aynı en yakın zamanda sizlere, Denizbank üzerinden kredi imkanı sağlanacaktır.