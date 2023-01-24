Denizbank hesabı olanlar dikkat, 1-2-3 gün içinde işlem yapmanız gerek

Denizbank Banka hesabınız varsa ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Denizbank üzerinden başlatılan kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam edeceği gibi düşük faizli kredi kullanacak olan ve banka müşterisi olan kişiler, 3 gün içerisinde işlem yapması, banka tarafından istenmektedir.

Emekli olup, emekli maçlarında, bankalara taşıyacak olan vatandaşlara 3 gün süre verenDenizbank, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara en düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceğiniz ve Denizbank üzerinden kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturabilirler ve buradan kredi başvurusu yapabilirler. Denizbank, internet bankacılığına giriş yapmak için resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine, bireysel olarak giriş yapmanız veya Denizbank, mobil uygulaması olan Deniz, mobil uygulaması üzerinden cep telefonunuz veya tabletin üzerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da 32 80 numarasına mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilir. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek ve hızlı bir şekilde ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. 32 80 numarasına yazmış olduğunuz mesaj sonrasında değerlendirme sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırılarak, sizlere gösterilecektir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlem yapılmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemleri sonrasında maaş taşımış oldukları banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden gelir belgesiz, yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler. Denizbank resmi internet sitesine giriş yaparak buradan güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir, kullanmak istediğiniz kredi limiti ile birlikte aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz.