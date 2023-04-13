Denizbank gelir belgesiz kefilsiz masrafsız yeni bir kredi paketi açıkladı ve başvuruları almaya başladı

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başladı ve bu kredi kampanyası ile birlikte gelir belgesiz kefilsiz ve masrafsız olarak sizlere bireysel tüketici kredisi verileceği duyuruldu. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olup bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmanız gerekiyor. Denizbank üzerinden kredi almak isteyen tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Denizbank müşterisi olup bu kredileri kendi hesaplarına istedikleri zaman yatırabiliyorlar ve bireysel kredi bu şekilde kullanabiliyorlar.

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara da sms ile bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmeleri halinde TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi ödemesi onayı vermektedir. DenizBank SMS ile kredi kampanyası cebimde kredi kampanyası olarak geçiyor ve banka müşterisi olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atmış oldukları kısa mesaj ile birlikte bu banka üzerinden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar.

Denizbank gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz halinde bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

DenizBank şubeleri üzerinden ve bankanın mobil uygulaması olan deniz mobil uygulaması üzerinden de 7/24 kredi başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen görebileceksiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir onaylanan tutarı yine banka şubesi üzerinden istedikleri zaman kullanabilmektedirler.