Denizbank, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlediği promosyon kampanyasıyla müşteri tabanını genişletiyor. 2017 yılından bu yana devam eden emekli promosyonu kampanyaları arasında Denizbank, çizgisini koruyarak ön plana çıkmayı başarıyor. Banka, her üç yılda bir emekli müşterileriyle yenilediği sözleşmeye karşılık olarak hemen promosyon ödemelerini gerçekleştiriyor. Denizbank bu promosyon ödemelerinde 5.000 TL'lik ek ödemeyi tercih ediyor.

Özellikle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında EYT'lilere ek olarak 5.000 TL ödeme yapan Denizbank, bu dönemin ardından daha dengeleyici rakamlara döndü. Ancak emekli promosyonu miktarı, bankadan bankaya ve maaş miktarına göre değişiyor. ING Bank gibi bazı bankalar da 5.000 TL'lik promosyon ödemesi sunuyor.

Denizbank, emekli promosyonu ödemeleri hakkındaki ayrıntıları resmi internet sitesi üzerinden güncelliyor. Maaş aralığına göre belirlenen promosyon miktarlarıyla dikkat çeken Denizbank'ın Temmuz ayı emekli promosyonu güncellemesi büyük merak konusu oldu. Bu kampanyadan yararlanabilmek için, emekli maaşınızı Denizbank'tan alacağınıza dair bir taahhütte bulunmanız gerekiyor. Taahhüt ve tüm işlemler tamamlandıktan sonra, emekli promosyonunuz otomatik olarak hesabınıza tanımlanacak.

Denizbank'ın emekli promosyonu kampanyasının ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Banka, maaş aralığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödeme yapmayı taahhüt ediyor. Kampanyanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar süreceği belirtiliyor.

Emekli promosyonu için başvuru süreci ise oldukça kolay. Emekliler, başvurularını online platformlar üzerinden, banka şubelerine giderek veya telefon yoluyla gerçekleştirebiliyor. Kısacası, Denizbank'ın sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler için pek çok seçenek mevcut. Bu sayede emekliler, Denizbank'ın emekliye özel ayrıcalıklarından ve promosyon ödemelerinden faydalanabiliyorlar.