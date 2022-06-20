Akbank ve 2 Kamu Bankası Açıkladı: ATM'ye Gitmeden, Şubesiz Kredi İçin Anında 50.000 TL Ödeme

Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredileri banka şubelerine gitmeden alabilmektedir. 3 banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız, kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına ödeme yapılacağı açıklandı. Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinde hesabı olan kişilerin hemen kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri açıklandı. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, Halkbank Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kredinize hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırabileceksiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu için öncelikli olarak cep telefonları üzerinden SMS atarak, 50000 TL kadar kredi onay alıp almadıklarını görebiliyor. Akbank, SMS ile kredi başvurusu için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Akbank müşterileri olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasını kullanarak bu banka üzerinden ihtiyaç kredilerini internet bankacılığını kullanarak kalabilmektedir. 36 ay vadeye kadar alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşların aynı gün içinde hemen hesaplarına ödeme alabileceği haberi de geldi. Cep telefonunuz üzerinden mesaj attıktan sonra kredi onayı alırsanız, en yakın banka şubesine giderek kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Halkbank

Kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank, yapmış oldukları 50.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında bireysel olan müşterilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Halkbank, 50.000 TL'ye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak vereceği bu ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak da kredi imkanı sağlayacak. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası veya Halkbank, mobil uygulamasını kullanmanız yeterli olmaktadır. Emekli olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, emekli maaş müşteri hesapları üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerine hemen hesaplarına atabilmektedir. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak alacağınız ihtiyaç kredilerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi başvurusu sonrasında bu işlemleri yapması gerektiğini, bireysel müşteri temsilcisine söylemesi gerekiyor.