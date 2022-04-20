Denizbank Ev Hanımlarına 5000 TL Ödeme Yapmaya Başladı

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan ev hanımlarına 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde banka şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 5000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Denizbank, başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapmak istiyorsanız ve ev hanımı olmanız durumunda banka kredi puanınız 1200 ve üzerindeyse hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Denizbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar ise daha yüksek limitlerde de 50000 TL'ye kadar kredi onayı alabilmektedirler.

Başvuru

Denizbank üzerinden ev hanımı olan vatandaşlar, nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa Kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 32 80 numaralarına mesaj gönderebilir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası olarak başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebiliyor.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden veya bu bankada hesapları var ise Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi kullanımını gerçekleştirebilir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte gitmeleri yeterli olmaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu için işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran ev hanımları, 5000 TL'ye kadar hemen onay alıyor ve Denizbank üzerinden bayrama kadar düşük faizli kredi kullanabiliyor.