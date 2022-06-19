Denizbank Emekliye 66.000 TL Nakit Verecek! İsteyen Emeklilerin Başvuruları SMS ile Alınacak!

Denizbank emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 66000 TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı. 24 ay vadeli ve ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasına Denizbank üzerinden Emekli maaş alan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak katılabilmektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda diğer bankadaki olan tüm borçlarını da kapatarak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere ayrıca cep telefonları üzerinden, atacakları sms ile de kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank üzerinden cep telefonunuz ile SMS'le kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Emekli maaşı olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi notu 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Emekli maaşı olan kişiler, ayrıca SMS ile kredi onayı almak istiyorsak, diğer bankadaki olan tüm borçlarında kapatılıp, kapalı olması gerekmektedir.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesaji 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kampanyasına katılmanıza olanak sağlanacaktır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden onay alacak, onaylanan tutarı en yakın Denizbank şubesi üzerinden sadece kimlikleriyle kullanacaktır.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda sadece SMS ile değil, isterlerse internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabileceklerini söyleyebiliriz. Denizbank resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunacak olan emekliler, yapmış oldukları bu kredi kampanyasına başvuru sonrasında onay bilgileri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırabilmektedir.