Denizbank, emekliye, 15 bin TL ödeme vereceğini açıkladı, 36 ay vadeli işlem yapılacak.

Emekli maaş alan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, emekli olan kişilere 15000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Banka kredi puanı uygun olan emekliler, SMS atarak da banka şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Denizbank üzerinden yapılan yeni kampanyada, emekli maaş alan vatandaşlara uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa, Denizbank'ın SMS kredi servisini kullanabilir veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Denizbank, internet üzerinden ve cep telefonunuzdan mesaj atarak, kredi verecek.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bankadan kredi kampanyasına katılarak düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka 40000 TL ye kadarda ayrıca gelir belgesiz olarak borç kapatma kredisi vermektedir. 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak alacakları bu krediler haricinde banka şubeleri üzerinden de işlemlerini yaparak, kredi imkanından faydalanmaktadırlar. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.