Bu kampanya kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlar, gelir belgesi olmadan 30.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecekler. Acil ihtiyaçları olan kişiler için büyük bir kolaylık sağlayan bu kampanya, başvuru işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Denizbank, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlar için özel kampanyalar sunmaya devam edeceğini belirtti. Kampanyaya katılmak isteyen emekliler, başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabilirler. Başvuru için "Kredim" yazıp aralarında boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Onay alan kişilere, başvurudan itibaren 5 dakika içinde kredi sonucu bildirilecek ve onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplara aktarılacaktır.

Denizbank mobil uygulamasını kullanan müşteriler, başvurularını buradan da kolayca yapabilirler. Mobil uygulamaya giriş yapabilmek için banka müşterisi olunması ve internet bankacılığı şifresinin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, bankanın şubelerine giderek veya resmi internet sitesi üzerinden de başvurular yapılabilmektedir.

Emekli maaş hesabı üzerinden başvuracak kişilere 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.