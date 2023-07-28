Denizbank, emekli maaşı alan vatandaşlara özel olarak sunulan bir kampanya ile ek ödeme imkanı sağlıyor. Emekli maaşını Denizbank üzerinden alanlar, 10.000 TL'ye kadar ek ödeme alma şansına sahip oluyorlar. Bu avantajlı kampanya sayesinde emekliler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kolay ve hızlı bir çözüm bulabiliyorlar.

Kurtaran Hesap: 3 Ay Erteleme İmkanı

Kampanyaya katılmak için vatandaşlar Kurtaran Hesap adı altında başvuru yapabiliyorlar. Kurtaran Hesap, kredili mevduat hesabı şeklinde sunulan ve 3 ay erteleme imkanı sağlayan bir hizmettir. Emekli maaşını Denizbank üzerinden alanlar, bu hesaba başvurarak ihtiyaç duydukları nakit miktarını kullanabilirler.

Kolay Başvuru ve Onay

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Denizbank şubelerine gitmeden kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, cep telefonları üzerinden de başvuru yapmak mümkündür. Emekli maaşı Denizbank'ta olan vatandaşlar, cep telefonlarına "kurtaran T.C. Kimlik Numarası" yazarak 32 80 numarasına göndererek kampanyaya katılabilirler. Başvurular onaylandığında, ihtiyaç kredisi tutarı aynı gün içinde hesaba yatırılır.

Denizbank Mobil Uygulaması ile Hızlı Başvuru

Denizbank, müşterilerine hızlı ve pratik bir hizmet sunmak için mobil uygulamasını kullanıma sunmuştur. Emekliler, mobil uygulama üzerinden destek kredisi için başvuruda bulunabilirler. Kurtaran Hesap dışında farklı kredi kampanyalarına da kolayca başvurabilirler.

Denizbank, emeklilere özel kampanyasıyla nakit ihtiyaçlarını anında karşılamalarına yardımcı oluyor. Başvuruların kolay ve hızlı bir şekilde yapılabildiği bu kampanya sayesinde emekliler, rahat ve güvenilir bir şekilde ek ödeme alabilirler.