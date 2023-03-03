Denizbank Ek Ödeme İçin Kolları Sıvadı, Banka Hesapları Olan Herkes, Başvuru Yaparak 100.000 TL Alacak

Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka hesabı olan herkez 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi kredi notu uygun olması durumunda alabilmektedir. Denizbank 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 100 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verirken, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen sizlere sunmaktadır.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için bankanın SMS servisini kullanarak da oturduğunuz yerden nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

SMS KREDİ

Denizbank, kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu SMS atarak yapabilirsiniz. Denizbank'a kayıtlı olan cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakan, doğum tarihinizi gün ay yıl olacak şekilde yazdıktan sonra bu mesajı: 32 80 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında cep telefonları üzerinden mesaj atan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapar ve ne kadar kredi onayı aldığını, hemen gösterir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına hemen katılabilirsiniz.

Denizbank, internet bankacılığı kullanıyorsanız, banka mobil uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusu ve bankacılık işlemleri yapılabiliyor.