Denizbank Duyurdu! Başvuru Yapacak Olan Kişiler SMS Atarak Hemen Onay Alacak, 55 Bin TL Ödeme

Denizbankası Kasım sonuna kadar yapmış olduğu yeni kampanya ile uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi kampanyası başlatacağını açıkladı. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi ödemelerine banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde alabilecekler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara sms ile ihtiyaç kredisi imkanı da sağlanacağı açıklandı.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu buradan yapmak istiyorsanız sizler de 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırabileceksiniz.

DenizBank SMS ile kredi

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu özellikle kasım ayı içerisinde başvuru yapan vatandaşları 55.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi verecek. Sms ile başvuru yapmak istiyorsunuz cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra başvurunuzu 32-80 numarasına yapmanız gerekiyor.

32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında t.c kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere gönderilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir veya Denizbank internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 3 ay ertelemeli kredileri 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilirken 50.000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli Kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.