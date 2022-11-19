Saat 18:30 Haberi! Emekliye ek ödeme verilecek, Son dakika Cumhurbaşkanı duyurmuştu...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bugün itibariyle kamu bankaları tarafından ödenecek olan limitlerin belli olduğu açıklandı. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte sizler de başvurunuzu gerçekleştirerek İstediğiniz zaman nakit kredi ödemesi alabilecek emekli maaşı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz bu başvurular ile birlikte Kredi ödemenizi gerçekleştirebileceksiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden nakit ihtiyacı olmaları durumunda Kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve emekli olan vatandaşlar için kamu bankaları tarafından verilecek olan devlet destekli kampanyalardan faydalanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştireceksiniz ve Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden almış olduğunuz bu kampanya ile birlikte 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanya haricinde borç kapatma kredileri de ödeyeceğini açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda İstediğiniz zaman internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve bankaların şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar ise maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini yapmak üzere Kredi başvurusunu yapabilecek ve onaylanan Kredi hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirecek. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa internet bankacılığını tercih etmeleri durumunda masrafsız kredi kullanabilir.