3 Banka Vatandaşın Sesini Duydu ve Hemen Ödemeli Olacak, Belgesiz Ödenecek 75.000 TL Kredi Duyurdu

Bankalar, yapmış oldukları gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla birlikte adından söz ettirirken, nakit ihtiyacı olan kişilere 75000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek olan bankalar yayınlandı. 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 24 ay vadeli, aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 75000 TL kadar sizlerde kredi almak istiyorsanız ve başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, bazı kredi şartlarına da uygun olmanız gerekmektedir.

Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olanlar ve gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda, 18 yaşından büyük olması durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden isterseniz internet üzerinden isterseniz de cep telefonunuz üzerinden kısa mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

AKBANK 75000 TL KREDİ

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde Akbank Direkt uygulaması ve cep telefonu üzerinden SMS atarak, başvuru yapma imkanı sunulmaktadır. Kredi yazıp boşluk bırakıp İhtiyaç Kredisi başvurunuzu 44 25 numarasına göndererek, işlem yapabilir ve kredi onayı almanız durumunda, Akbank şubelerine giderek, onaylanan tutarı kullanabilirsiniz.

TEB BANKASI 75000 TL KREDİ

TeB Bankası üzerinden 75000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi başvurunuzu SMS ile yapmak istiyorsanız, kimlik numaranızı 44 66 numarasına gönderebilirsiniz. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra onaylanan krediler, hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

QNB FİNANSBANK KREDİ

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını yazarak, 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi işlemleri yapılmaktadır.