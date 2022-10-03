Emekliye 10.000 TL Ödeme! Son Dakika Karar Çıktı, 4 Banka Ödeyeceği Duyuruldu! Başka Şans Yok

Emekli olan vatandaşları 10 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi verildi. 4 banka tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte sizlere destek verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınızı yatırılarak, aynı gün içinde kullandırmalarına olanak sağlanacaktır. Emekli olan vatandaşlar 10 bin TL kadar ödeme almak istiyorlarsa, 4 banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredilerini hesaplarına yatırabilmektedirler. Başvurularını gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan kredileri, hesabınıza yatırarak da hemen anında kullanabileceksiniz.

Emekliye 10.000 TL Ödeme!

Emekliye 10000 TL ödeme kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve Akbank tarafından başvuru yapabiliyor. 4 banka üzerinden yapılacak olan bu başvurularda, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanına bakılarak onay verilmektedir. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirli kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde alabilecekleri bu kredi ödemeleriyle birlikte 5 dakika içerisinde hesaplarına yapılacak olan ödemelerde hemen hesaplarına 36 ay vadeli kredi gönderilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, Akbank Özel Bank olmasından dolayı hem 10.000 TL hemde daha yüksekliklerdeki kriteri gelir belgesiz olarak sizlere sunacak. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi işlemlerine hemen banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak yapabileceğini de söylemek istiyoruz. Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, banka kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini alacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ödenmektedir.