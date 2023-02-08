Denizbank borç kapatma ve ihtiyaç kredisi kampanyasını tanıttı! 60 bin TL'ye kadar şartsız, kefilsiz ödüyor

Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada, borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 60000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi verildi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde onay verilecek ve yirmidört ay vadeli 60000 TL'ye kadar gelir belgesiz kefilsiz masrafsız düşük faizle kredi ödemesi gerçekleştirilecektir.

Denizbank, borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi sadece kimliğinizle birlikte en yakın DenizBank şube takdirinden gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de duyurusu, paylaşılan borç kapatma kredilerinde 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi haricinde de nakit kredi ödemelerini bu banka üzerinden alabiliyor. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, borç kapatma kredisiyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa da yine banka şubelerine giderek işlem yapabilirler. Sadece ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gitmeden TC kimlik numarası üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. Sadece ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, cebimde kredi kampanyası numarası olan 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak göndermeleri yeterli olacak.