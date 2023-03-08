Denizbank Başladı! Banka Kartınıza Ödemeler Gecikmeden Yatacak, En Az 50 Bin TL Ödeme Alın!

Denizbank üzerinden başlatılan yeni nakit kampanyasında banka kartı üzerinden ödemelerini alacak olan vatandaşlara en az 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Denizbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada özellikle de gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara banka müşterileri olmaları halinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilecek ve verilecek olan bu krediler vatandaşları hemen hesaplarına yatırılacak.

Denizbank son yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara bu kredi imkânından faydalanabilmeleri için banka kredi notuna bakarak işlem yapacak ve bu şekilde de ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Denizbank üzerinden kredi almak istiyorsanız özellikle de banka müşterisi olan tüm kişilerin ihtiyaç kredisi ödemeleri şubelere gitmeden Denizbank mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve aynı zamanda da banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi olabileceğini söylemek isteriz.

Denizbank mart ayı sonuna kadar gerçekleştireceği bu kampanyalarda özellikle de kendi banka hesabı olan vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir. Denizbank hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan da ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için hemen işlem yapabilirsiniz.

Denizbank aynı zamanda SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara da ödeme yapacağını açıkladı. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim t.c kimlik doğum tarihi yazarak 3280 numarasına mesaj gönderebilir t.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi notu uygun olan kişilere bu ödemeler hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden veya Denizbank'ın müşteri hizmetleri numarasını arayarak Cep telefonunuz üzerinden de kredi başvurusu yapabilir veya yapmış olduğunuz tüm Kredi başvurularının sonuçlarını öğrenebilirsiniz.