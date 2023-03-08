10 Milyon Emekli Vatandaşlarımız Üzerinde Kişilere, Bankadan 10 Bin TL Ödeme Verilecek!

10 milyon üzerinde emekli olan kişilere Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyadan duyurusu bankanın Kendi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. 10 milyon üzerinde olan her emekli için gerçekleştirilecek olan 10.000 TL ödemelerde nakit kullanacak olan tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları veya emekli maaşlarını bu bankalara taşımaları durumunda Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Denizbank yapmış olduğu yeni kampanyada emekli maaşı hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini yaparak hemen aynı gün içinde emekli kredisi kullandırmaktadır.

Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm emeklilere 10.000 TL'ye kadar ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte verilirken aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri verileceği açıklandı. emekli maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu yaptıktan hemen sonra işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu krediler ile birlikte dilediğiniz zaman ödemelerinizi alabileceksiniz. 10.000 TL emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların en fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmaları halinde Kredi kullanacağını söylemek istiyoruz.

Denizbank üzerinden SMS atarak emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar içinde bankalar hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. emekli maaşı hesabınız üzerinden sizlerde 10.000 TL ödeme almak istiyorsanız SMS atarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim t.c kimlik doğum tarihi yazarak bu mesajı cebimde Kredi numarası olan 32 80 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.