Akbank 18 yaş üzerine açıklama yaptı: 70.000 TL ödeme alın

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 18 yaş üzerinde olması durumunda 70000 TL ödeme verilecek. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde işlem yapacağınız banka kredi politikalarına uygun olan tüm bireysel müşteriler istedikleri zaman onay alarak yüksek limitli kredi kullanabiliyor.

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşların 70000 TL'ye kadar alacakları ödemelerde, düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılırken, ilk kredi taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapabileceksiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm bireysel müşteriler, bu kampanyalara katılabiliyor ve diledikleri zaman ödeme alabiliyorlar. Akbank üzerinden sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz ve banka kredi puanınızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz. Akbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden sizlere, SMS atarak, ihtiyaç kredisi ödemesi sonucu vermektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarası yazıp 44 25 numarasına mesaj gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurularında, banka, değerlendirmeyi, kısa bir süre içerisinde yaparak sizlerin ne kadar kredi onayı alacağını göstermektedir.

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların istedikleri limitlerdeki kredileri banka şubeleri üzerinden de kimliklerimiz ile birlikte gelir belgesiz verilmektedir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmak durumunda kredi işlemlerinize hemen aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak ödeyebilirsiniz.