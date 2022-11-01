Denizbank, Akbank ve 2 Kamu Bankası Duyurdu! Bankadan Yapılan Açıklamada 30.000 TL Belgesiz Kredi Var!

Bankalardan 30 bin tl gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 4 bankanın yapmış olduğu kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli ve düşük faiz oranları ile birlikte sizlerde kredi kullanabilirsiniz. 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, Denizbank, Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizlere destek ödemeleri gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olması durumunda bu bankalar üzerinden düşük faizli, gelir belgesiz olarak bireysel tüketici kredisi ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK VE AKBANK HEMEN ONAY VERİYOR!

Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde 30000 TL gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu kampanyalarda özellikle cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz.

Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi işlemleri gerçekleştiriliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7 24 yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden de cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atabileceğiniz gibi, ayrıca başvurularınızı Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 24 yapabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte de başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi onayı almanız mümkün olmaktadır.

KAMU BANKALARI

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi veriliyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler için hazırlamış oldukları, kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri yapılmaktadır. En düşük faiz oranları ile birlikte en yakın banka şubesine giderek, 30000 TL kredi kullanabilirsiniz.