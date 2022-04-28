Denizbank, Akbank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası Nakit İhtiyacına Çözüm Ortağı Oldu! Başvuru Yapan 30.000 TL Alacak

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların kredi kampanyaları da sürekli olarak güncelleniyor. Ülkemizde hizmet veren 4 bankanın yapmış olduğu son kampanyada 30000 TL'ye kadar nakit verileceği açıklandı. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak başlatılacak bu kampanyaya katılacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Denizbank, Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler işlemlerini hızlı birşekilde yaparak bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir, hızlı bir şekilde nakit onay alabilir. Denizbank, Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişilerin başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyalara isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvurularını gerçekleştirecektir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka kredi puanı uygun olması durumunda hızlı birşekilde bu bankanın SMS kredi servisini kullanabiliyor. Cep telefonunuz var ise ve bu cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak, 32 80 numarasına Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir ve kimlik numaramı sorgulaması yapıldıktan sonra Denizbank tarafından ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gelir. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka şartlarına uygun olması durumunda hemen onay verilmektedir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi kullanabiliyor.

Akbank

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli kredi başvurusunu, cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Sms atarak, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu bankanın 44 25 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak göndermeniz durumunda işlem yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi kullanabiliyorlar. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, ayrıca bireysel müşteri olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, 7 gün 24 saat buradan mobil kredi kullanabiliyor. 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan Akbank, emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, düşük faiz oranlarından yararlanacak ve bu bankadan gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi kampanya başvurusunda, banka müşterilerine düşük faiz oranlarıyla 30000 TL vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olacağı zaman size yardımcı olacak, bankaların başında gelen Garanti Bankası, mobil uygulama internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve banka şubeleri üzerinden 36 ay vadeli krediler vermektedir. Garanti Bankası üzerinden sadece bireysel müşterilerin başvuru yapabileceği bu kampanyaya katılacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 90 gündür çalışıyor olması istenmektedir. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınıyorsa kredi hemen kullanabiliyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, diğer özel bankalara nazaran daha çok başvuru yapılan bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası, son yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli iki kredi seçeneğiyle birlikte vatandaşlara 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olması, kredi puanı 1100 üzerinde olması ve emekli olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışıyorsanız, banka sizlere kredi vermek için en az son işyerinde 6 aydır sigorta primlerinizin yatıyor olmasını istemektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların kredi başvurusu yapacağı Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte internet sitesi üzerinden de başvuru formunu doldurarak işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ise bankanın internet bankacılığını kullanarak banka şubelerine gitmeden, hem bankacılık hizmetini yapabilir, hem de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredilerini alabiliyor.