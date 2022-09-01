Emekliye Müjde Denizbank’tan Geldi, Kredi Onayı Alamayan Vatandaşlara Destek Olarak 65000 TL Veriyor

Emekliye Müjde Denizbank üzerinden geldi. Kredi onayı alamayan vatandaşlara yönelik 65 bin lira tutarında kredi ödemesi yapılacak. Denizbank üzerinden yapılacak olan krediye başvuru nasıl yapılır? Gerekli olan kredi şartları nelerdir? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Emekliye müjdeyi Denizbank verdi. Bankalardan kredi onayı alamayan vatandaşlara banka üzerinden destek geliyor. Verilecek destek tutarı 65 bin lira olan kredide vade 36 ay olarak belirlendi. Bunun yanı sıra ilk ödemede ise 3 ay erteleme fırsatı da bulunuyor.

Farklı bankalardan kredi onayı alamayan kişilere banka tarafından hızlı ve anında kredi veriliyor. 65 bin liraya kadar verilecek olan kredilerde, diğer bankaların borçları da bu sayede kapanacak. Banka üzerinden 65 bin liraya kadar kredi alındığında bankalara olan borçlar da kapanmış olacak. Maaşını banka üzerine taşıyarak düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

Ekonomik yönden sorun yaşayan emeklilere Denizbank tarafından kolay kredi imkânı sunulması internet sitesinde belirtildi. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler Denizbank tarafından 1 000 lira ile 65 bin lira arasında değişen tutarlarda kredi verilecek. Onay alınması durumunda kredi kullanılabilecek. Emekli vatandaşların maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde kredi notu düşük olsa dahi bankanın sunduğu kampanyadan faydalanabilecek.

Denizbank Emekli Kredisi Kampanyasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Denizbank üzerinden emekli kredi kampanyası için başvuruda bulunmak isteyenler, kimlikleri ile başvurularını yapabilir. Şayet bankadan maaş alınmıyor ise, kredi için onay genel müdürlükten yapılacak. Genel müdürlük tarafından kredi onayı alınması durumunda diğer bankalara olan kredi borçları için kapatma kredisinin yanı sıra ihtiyaç kredisi de verilecek.

Şayet banka üzerinde kredi mevcut ise, bu nedenden dolayı maaş taşıma işlemi yapılamıyorsa Denizbank üzerinden kredi alınarak bu borç kapatabilecek. Kredi kapatmasının ardından maaşınızı Denizbank’a taşıyabilirsiniz.

Denizbank'tan maaş alan kişiler hızlı ve anında kredi onayını şube yetkisinden alabilecek. Daha önce kredi kullanılmış ise banka şubesine gidilmeden kredi alınabilecek. Banka üzerinden kredi alınması durumunda 36 ay vade seçeneği ve 3 ay erteleme imkânı mevcut.