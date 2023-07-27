Denizbank, acil nakit ihtiyacı olanlara, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere ve yeni yıla borçsuz girmek isteyenlere yönelik özel bir fırsat sunuyor. "Denizbank 5.000 TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyası" ile müşterilere tüm borçlarını faizsiz olarak tek bir noktada biriktirme ve aylık taksitlerle ödeme imkanı veriliyor. Bu kampanya kapsamında, banka müşterileri 5.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans talep edebilirler. Aylık taksit oranı ise 6 ay vadeli olarak sınırlandırılmıştır.

Kampanyadan faydalanmak için başvuru sahibinin Denizbank müşterisi olması gerekmektedir. Başvuruyu gerçekleştiren müşteriler, kart başvurusu yaptıkları andan itibaren kampanya avantajlarından yararlanmaya başlayabilirler. Kampanya, bu yıl geçerli olup 31 Temmuz'da sona erecektir. Başvuru için müşterilere farklı seçenekler sunulmuştur: Denizbank mobil uygulama, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla detaylı bilgi almak mümkündür.

Başvuru için özel şartlar da bulunmaktadır. Aralık ayına özel olarak başlatılan kampanya, aynı ay içinde sona ermektedir. Başvuru sahipleri, şubeye gitmeye gerek kalmadan "Mobildeniz" uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yaparak hesap açabilirler. Ardından, bireysel kredi kartı başvurusu yaparak kart onayı almalıdırlar. Kredi kartı başvurusu onayı alanlar, fiziki kartlarını teslim aldıkları ve şifre oluşturdukları anda faizsiz ve taksitli nakit avans kullanımı talep edebilirler.

Nakit avans kullanmak isteyen müşterilerin, Denizbank uygulaması içerisinde yer alan "taksitli nakit avans" menüsüne geçiş yapması gerekmektedir. Kredi kartı limiti yeterli olduğu takdirde, nakit avans kullanımı 250 TL ile 5.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca, kampanya kapsamında müşterilere 6 ay taksit imkanı sunulmaktadır ve ayrıca bir yıllık BluTV üyeliği hediye edilmektedir. Bu üyelik sayesinde müşteriler, çeşitli yerli ve yabancı içerikleri ücretsiz olarak izleyebilirler.

Denizbank'ın "Faizsiz Nakit Avans Kampanyası" müşterilere finansal açıdan önemli bir kolaylık sağlayarak borçlarını düzenli bir şekilde ödeme ve yeni yıla borçsuz başlama imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça pratik ve mobil uygulama sayesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Müşterilere özel taksitli ödeme seçeneği ve BluTV üyeliği gibi ek avantajlarla desteklenen bu kampanya, finansal ihtiyaçları olanlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.