TOGG, Deprem Felaketleri Nedeniyle NFT Açık Artırmayı Erteliyor

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), 5 Şubat'ta başlayan NFT açık artırmasını ülkemizi derinden sarsan deprem felaketleri nedeniyle durdurdu ve ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Açık artırma, şartnamesinde belirtildiği gibi kendiliğinden sona erdi.

Ön Siparişler Mart Ayında Başlayacak

TOGG, NFT açık artırmasının ertelenmesinin planlarında herhangi bir değişikliğe neden olmadığını vurgularken, Mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacaklarını açıkladı. Şirket, siparişlerin teslimat sıralamasının çekilişle belirleneceğini ve Mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacaklarını ifade etti.

TOGG, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ve felaketin hemen ardından yeni bir açık artırma yapmanın doğru olmadığını düşündüğünden, NFT açık artırmayı 2023 yılı içinde gerçekleştireceklerini açıkladı. İlgili seri 29 Ekim'den itibaren üretime başlayacak.

AVAX Sahipleri NFT Açık Artırmaya Katılabilecekler

Açık artırmaya katılmak isteyen AVAX sahibi kullanıcılar, 2023 yılı içinde koşulları değiştirilmeden yapılacak NFT açık artırmalarına mevcut AVAX'larıyla katılabilecekler. Buna ek olarak, dijital cüzdanlarında AVAX bulunan kullanıcılar AVAX'larını cüzdanlarından çekebilecekleri gibi, NFT açık artırmasına katılmak için cüzdanlarında tutmaya devam edebilecekler.

TOGG, 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihaz üretecek ve bu cihazların yıl boyunca kullanıcılara teslim edileceğini açıkladı. Şirket, 100. Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırmasının ertelenmesiyle birlikte planlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.

TOGG, NFT açık artırmayı deprem felaketleri nedeniyle erteledi ve ön siparişleri Mart ayında başlatacak. 2023 yılında yapılacak açık artırmaya katılmak isteyen AVAX sahibi kullanıcılar, mevcut AVAX'larıyla katılabilecekler.

TOGG, 100. Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırmasının ertelenmesiyle birlikte planlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak olan TOGG, siparişleri ve teslimat sıralamasını çekilişle belirleyecek ve Mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacak. 2023 yılı içinde yapılacak NFT açık artırmalarına da AVAX sahibi kullanıcılar katılabilecek ve 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'na sahip olma hakkını sürdürebilecekler.