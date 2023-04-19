Denizbank açıkladı! Bankamatik kartınıza 17 bin TL ödeme yapılacağı kesinleşti!

Denizbank, yeni başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde nakit kredi imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, kampanyaya katılan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi seçenekleri sunuluyor.

Hızlı ve Pratik Başvuru İmkanı

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırarak vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Kasım ayı sonuna kadar kampanyaya başvuran tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyorlar. Ayrıca, cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi başvurusu yapmak mümkün. Cebimde Kredi kampanyasına katılan vatandaşlar, kredilerinin onaylanıp onaylanmadığını kısa mesaj yoluyla öğrenebiliyorlar.

SMS İle Başvuru Nasıl Yapılır?

Cebimde Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, TC kimlik ve doğum tarihlerini gün-ay-yıl formatında yazarak 32 80 numarasına SMS göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Başvuru sonrasında nakit kredi ödemesi hemen aynı gün içerisinde hesaba yatırılarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Ayrıca, SMS ile kredi onayı alan vatandaşların banka hesapları varsa, ödemeleri hemen hesaplarına yatırılıyor.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası, vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde nakit kredi imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Kampanyaya katılmak için uygun faiz oranları ve 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi seçenekleri sunuluyor. Başvuruları hızlı bir şekilde sonuçlandırarak, SMS ile kredi başvurusu imkanı da sunan Denizbank, kolay ve pratik bir kredi deneyimi sağlıyor.