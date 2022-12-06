Denizbank 7/24 İhtiyaç Kredisi Başlattı! Mobil Uygulama ve SMS ile Ödeme Alabileceğiniz Kampanya Başladı!

Denizbank 7/24 İhtiyaç Kredisi. Enflasyon gittikçe artıyor. Döviz kurundaki değişimler vatandaşın cebini etkiliyor. Ülke ekonomisi genel olarak dünyada gerçekleşen olaylardan da dolaylı yoldan etkileniyor. Kurda yaşanan dalgalı süreç zamanla bir ay içerisinde pek çok gıda ürünü başta olmak üzere ihtiyaç dahilindeki pek çok sektörde büyük zamları beraberinde getiriyor.

Hal böyle olunca kişisel masrafları karşılayabilmek, ürün satın alımını sağlayabilmek, ev döşeyebilmek büyük paraları gerektiriyor. İhtiyacı bulunanlar emekliler çalışanlar asgari ücretle geçimini sağlamak için mücadele verenlere Mobildeniz uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru kampanyasını duyurdu.

Bireye özel hazırlanmış limiti hazır bir şekilde anında hesaba tanımlama Mobildeniz üzerinden yapılacak başvuru ile kabul edilen ihtiyaç kredisi kampanyası devam ediyor. 7/24 ulaşabilecek acil nakit ihtiyacına çözüm arayışında olanlar için bir fırsat oluşturuyor.

Mobildeniz İhtiyaç Kredisi için Hesap Açılışı

Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan başvuru alanları kullanılarak yapılacak olan ihtiyaç kredisi alımı için öncelikle banka müşterisi olmak gerekiyor.

DenizBank'a gelerek banka müşteri hesabı oluşturmak isteyenlerin şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile kısa sürede müşteri hesabı oluşturması mümkün oluyor. Mobildeniz uygulamasını cep telefonuna ücretsiz olarak indirildikten sonra müşteri ol butonuna tıklayarak ekranda yer alan bilgiler doldurulmaya başlanır.

Ardından ekrandaki sözleşmenin onaylanması gerekir. Bir sonraki aşamada kimlik doğrulama alanı oluşuyor. Kimlik doğrulama alanı yapıldıktan hemen sonra görüntülü görüşme yolu ile müşteri temsilcisine bağlanılır.

3 farklı adım sonunda aktif olarak Denizbank hesabı açılmış olunur. 7/24 mobil uygulama üzerinden EFT, Havale işlemleri kısa sürede pratik bir sistemle tamamlanmış olunuyor.

Mobildeniz İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Görüntülü görüşme yolu ile müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilmek için sabah 08.00 sonrasında süreci başlatmak gerekiyor. Denizbank üzerinden açılmış hesap sms geldiği andan itibaren kullanılmaya başlanabilir. Evrakların iletim işlemi kurye yolu ile sürdürülebilir.

Ardından kişiye özel oluşturulmuş banka kartı yola çıkar. Hesap açılışını hızlandırmak isteyenlerin üzerinde TC kimlik numarası bulunan bir kimliğe sahip olması, akıllı telefonu bulunması, akıllı telefonu içerisinde NFC özelliğinin aktif olması ve müşteri hizmetleri ile kesintisiz görüntülü görüşme yapılabilmesi yeterli oluyor.

Bunun yanı sıra adrese gelen kurye yoluyla kimlik doğrulama işlemleri de tamamlanabiliyor. Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve hesap açılışı gerçekleştikten sonra mobil uygulamayı içerisinde yer alan başvuru alanı üzerinden belirlenen limite göre ihtiyaç kredisi başvurusu tamamlanabilir.