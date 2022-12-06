Cumhurbaşkanı Külliyeden Duyurdu! Emekliye Müjdeyi Kendisi Verdi, Emekliler İçin Bu Kararın Onay Verildiği Açıklandı!

Son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için yeni kararlar alınacağını açıklandı. Emekli maaşı alan kişiler, emekli maaşlarının zammına devlet desteği de gelerek, sadece enflasyona göre işlem yapılamayacağı duyuruldu. Ocak zammı haricinde, emekli olup, para ihtiyacı olan kişilere, kamu bankaları tarafından (Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank) devlet destekli faiz oranları ile kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacı olan herkes, kamu bankalarının verdiği bu kredilerden faydalanabileceklerdir.

EMEKLİYE ÖDEME! 36 AY VADELİ OLACAK!

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan herkes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen bu kampanyaya katılmak için bazı şartlara uygun olması istenmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden nakit almak isteyenlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Nakit kredi almak isteyen herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredi ödemesi vermektedir. Kredi notunuza göre faiz oranlarından yararlanacak olan kişilere, emekli maaşları hesapları üzerinden destek olunacak.

Emekli maaşı alan kişiler, 5 dakika içinde kredi sonucuna göre işlem yapmaktadır. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredi ödemesini gerçekleştirecek ve bu ödemeler ile kredilerini hesaplarına atmalarına yardımcı olacaktır. Emekli hesaplarınıza göre, kredi ödemeleri yapacak olan kişilere, uygun kredi verilecek ve bu kredilerde şartlara uygun olarak kredi ödemeleri yapılacaktır. Başvurular sadece banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.