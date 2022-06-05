Denizbank 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan müşterilere duyuru yaptı! Anında onay sözü verdi

Düşük limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere DenizBank yeni kampanya yaptı. Son aylarda en çok başvuru yapılan bankaların başında gelen Denizbank özellikle kolay bir şekilde kredi onayı verdiği için tercih edilme sebeplerinden bir tanesidir. Para ihtiyacı olan vatandaşları sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak düşük faizlerle kredi imkanı sunan Denizbank yapmış olduğu son kampanyada 7.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi verecek.

18 yaşından büyük olmanız durumunda ve banka kredi puanınız 1400 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden de başvurunuzu yaparak ne kadar kredi onayı aldığınızı SMS ile görebileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptığınız zaman aynı dakika içerisinde Kredi değerlendirmesi sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri mesajda sizlere gönderilecek. Sms ile DenizBank'ın cebimde Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek KREDİM boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın 32 80 NUMARASINA BU MESAJI GÖNDERİN.

32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonucu verecek Genel müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonrasında kaç para kredi onayı aldığınızı mesajda göreceksiniz. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

7000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulurken 12 ay vadeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi seçeneklerinden bir tanesini de seçerek ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz.