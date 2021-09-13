Denizbank 50.000 TL'ye kadar 0.88 faiz oranı ile kredi kampanyası başlattı. Denizbank hesabı olan veya olmayan müşterilerine 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Denizbank üzerinden yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 0.88 faiz oranları ile kredi kullanabilmeleri için daha önce bu bankadan bir kredi veya kredi kartı kullanmış olması ve kullanmış olduğu bu ürünleri de düzenli Ödemiş olması gerekmektedir. Denizbank banka kredi politikalarına uygun olan kişiler 50.000 TL'ye kadar 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceklerdir.

Denizbank kredi politikaları nelerdir?

Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar 0.88 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyenler bankanın uygulamış olduğu karede politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Denizbank 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarına 50.000 TL'ye kadar 0.88 faize kredi veriyor. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapayacağınız bu krediler de, Denizbank kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere Kredi imkanı tanırken 0.88 faizli kredi kullanabilmeniz için de 1750 ve üzerinde bir kredi notu isteyecektir. Denizbank kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bankalar ile aranızda herhangi bir sıkıntı yoksa başvurunuzu hızlı bir şekilde yaparak onay alabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL kredi başvurusu...

Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerin başvurularına banka şubelerine gitmeden SMS atarak yapabilir. 50.000 TL için SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek 3280 numarasına kredim t.c. kimlik yazmanız yeterlidir. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen aynı gün içinde kullanacaksınız. Denizbank 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirtilen bu şartlar dahilinde işlem yapmak istiyorlarsa yukarıda da belirttiğimiz gibi Kredi notuna uygun olması gerekiyor. 3280 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen hesabınıza yatıracak.

Denizbank ayrıca internet bankacılığı kullanan müşterilerine düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Deniz Bankası adınız varsa internet bankacılığı şifresi alarak Denizbank mobil uygulaması ve girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı görebilir ve bu onaylanan tutarı hemen kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Denizbank internet bankacılığı üzerinden vermiş olduğu krediler de 36 ay vadeye kadar ve masrafsız kredi seçenekleri ile müşterilere düşük faiz oranları ile kredi kullandırıyor.