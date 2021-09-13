O Banka Müşterilerinin Bankalara olan Kredi ve Kredi Kartı Borçlarını Siliyor! Mutlaka Başvurun

Bankalara olan borçlarını tek elde toplayıp kolayca ödemek isteyenlere o bankadan dev kampanya! Başvuru yapanların tüm banka kredi ve kredi kartı borçları siliniyor. Peki başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? O bankadan büyük müjdenin tüm ayrıntıları haberimizin devamında sizlerle.

Milyonlarca vatandaş, devam eden Koronavirüs pandemisi nedeniyle pahalılaşan hayat şartlarında kredi ve kredi kartları üzerinden acil nakit ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ancak son dönemde bu borçlarını ödemekte birçok vatandaş zorlanıyor. İş Bankası'ndan kredi ve kredi kartı borçlularına dev müjde geldi! Tüm bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kolayca, tek elden ödeyebileceğiniz İş Bankası kampanyası duyuruldu. Kredi ve kredi kartı borçlarını döngüsel olarak bir o bankadan bir o bankadan kredi kullanarak kapatmak yerine tüm borçlarınızı tek elde toplayabileceğiniz İş Bankası Borç Transfer kredileri ile kolaylıkla ödeyebileceksiniz! İş Bankası'ndan borçlu vatandaşlara borç kapatma fırsatı. Üstelik düşük faiz ve uygun vade seçenekleri de İş Bankası borç kapatma kredilerinde mevcuttur.

İş Bankası Borç Kapatma Kredisi

İş Bankası, bankalara kredi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar için sunduğu borç kapatma kredileri ile dev bir adım atıyor. 3 ila 36 ay vade seçenekleriyle hayata geçirilen İş Bankası borç kapatma kredilerinde üst limit ise başvuranın kredi notuna göre 100.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Faiz oranları da başvuranın kredi notuna ve siciline göre değişkenlik göstermekle birlikte %1,49'dan başlayan oranlar sunulmaktadır.

Başvuru Yapın Borçlarınız Silinsin!

İş Bankası'nın yeni hayata geçirdiği borç kapatma kredisine başvuru yapanlar anında kredi fırsatından yararlanarak tüm banka borçlarını kapatabiliyor. Akabinde İş Bankası'na uygun ve cazip ödeme planlarıyla geri ödeme yaparak tüm borçlarınızdan kurtulabiliyorsunuz. İş Bankası borç kapatma kredilerine başvurular bizzat İş Bankası şubelerine müracaat ederek yahut İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İş Bankası müşterisi iseniz İşCep uygulamasını indirip giriş yaptıktan sonra Krediler bölümünden Kredi Başvurusu Yap ve Anında Kredi ya da Başvurular yolunu izleyip Anında Kredi adımları sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

İş Bankası Borç Kapatma Kredisi SMS ile Başvuru

İş Bankası'nın borç kapatma kredilerine SMS ile de başvuru yapmanız mümkün. SMS ile İş Bankası borç kapatma kredi başvurusu için öncelikle NAKİT, T.C. KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİRİNİZ şeklinde birer boşlukla yazarak 4402'ye göndermeniz gerekmektedir.

Kredi başvurunuzun devamında İş Bankası sizden bir takım belgeleri ibraz etmenizi isteyebilir. Öncelikle İş Bankası şubelerinden başvuru yapacak iseniz sizlere bir adet başvuru formu doldurmanız için teslim edilecektir. Nüfus cüzdanı fotokopisi ile gelir durumunuzu gösterir bordro vb. belgeler de İş Bankası tarafından istenebilecektir.