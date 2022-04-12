Kasaba Doktoru Dizisinden YouTube Başarısı

1. bölümünü 8 Nisan cuma akşamında TRT 1 ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşturan Kasaba Doktoru konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Güney Kore yapımından uyarlanarak Türk izleyicisi ile buluşan dizi reyting yarışına hızlı bir giriş yaparak adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra sosyal medyada da büyük bir başarıya ulaşan dizi yaşanacak olan gelişmeler ile merak konusu oldu.

Söz konusu dizide büyük bir hastanede yaşanılan trajedi ardından küçük bir kasabada bulunan hastaneye giden Hakan ile asistanları Leyla ve Ömer ile beraber gerçekleşen mücadele anlatılıyor. Özellikle oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler sebebi ile uzun bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklenen Kasaba Doktoru dizisi elde edeceği izlenme oranları ile de araştırma konusu oluyordu. Başrollerinde Hazal Subaşı, Ozan Akbaba ve Deniz Can Aktaş gibi ünlü oyuncuların bulunduğu dizinin birinci bölümü 8 Nisan cuma akşamında izleyici kitlesi ile buluşmuştu.

Birinci bölümü ile reyting savaşına orta dereceli bir giriş yapan Kasaba Doktoru dizisi AB grubunda ikincilik koltuğuna oturmuştu. ABC1’de 4. olan dizi, tüm kişiler kategorisinde ise ortalamanın altında kalan sonuçlar elde etmişti. Diğer taraftan sosyal medyada müthiş bir başarıyı beraberinde getiren Kasaba Doktoru dizisinin YouTube'da yayınlanan birinci bölümü yalnızca bir günde bir milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Dizinin bölümü ikinci gününde ise 1,5 milyon izlenmeye ulaşarak adından söz ettirdi ve dizinin izlenme oranlarının yükseleceği tahmin edildi. Senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Aaslan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor.

Büyük bir sosyal medya başarısına imza atan dizinin oyuncu kadrosunda Barış Yıldız, Sinan Albayrak, Sinan Demirer, Özgün Karaman, Barış Yalçın ve Vildan Atasever gibi birbirinden başarılı ünlü isimler yer alıyor.