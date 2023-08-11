Son zamanlarda bankalar, müşterilerine daha avantajlı alışveriş fırsatları sunmak için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kez müjdeli haber Denizbank'tan geldi! 1000 TL'lik bedava alışveriş imkanıyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

1000 TL Kampanyası Başladı. Denizbank, harcama kampanyalarıyla müşterilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Banka, müşterilerine 1000 TL'lik özel bir kampanya sunuyor. Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve katılmak oldukça kolay. Siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, hemen ayrıntılara göz atın!

Kampanyaya Katılmak İçin Yapmanız Gerekenler

Denizbank müşterisiyseniz veya olmak istiyorsanız, kampanyaya katılmak oldukça basit. İlk adım olarak Denizbank'ın mobil uygulamasını indirin ve banka müşterisi olun. Daha sonra kredi kartı başvurusu yaparak kampanyaya dahil olabilirsiniz. Kredi kartı başvurunuz onaylandıktan sonra, 1000 TL ve üzeri ilk harcamanız sonrasında 1000 TL bonus kazanma fırsatını yakalayacaksınız.

Kampanya Detayları ve Tarihleri

Denizbank'ın 1000 TL bonus kampanyası 17 Temmuz tarihinde başladı ve 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Kazanılan bonuslar 29 Eylül tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler, 20 Eylül tarihine kadar tek seferde 1000 TL ve üzeri alışveriş yaparak bonuslarını kazanabilecekler.

Bonusların Kullanımı ve İade Süreci

Kazandığınız bonuslar 29 Eylül tarihine kadar Denizbank kartınıza yansıtılacak. Kullanılmayan bonuslar ise 27 Ekim tarihinde iade alınacak. Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar, alışverişlerinizde ekstra avantaj sağlayacak.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kampanyadan yararlanmak için sadece kredi kartı başvurusu yapmanız yeterli olacaktır. Ancak unutmayın ki her müşteri en fazla 1000 TL bonus kazanabilir. Kampanya süresince sanal kart ve ek kartlarla yapılan alışverişlerin bonusları asıl karta yansıtılacak. Ayrıca, kampanya süresince iptal veya iade edilen alışverişler bonus hediyesi almanıza engel olacaktır.