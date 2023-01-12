Emeklilere ek ödeme! Cumhurbaşkanlığı ve SGK destekli olacak, Hemen ödenecek, Karar açıklandı!

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit kredi kullanacak olan tüm emekli maaşı, müşterilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuru paylaşıldı ve ek ödemeler verileceği açıklandı. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu nakit ödemelerinde sadece Ziraat Bankası, işlem yaparak kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara 40000 TL ödeme yapacak. Ziraat Bankası üzerinden maaş alan tüm emeklilere 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları durumunda kredi ödemeleri verilecektir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI-EMEKLİYE

Emekli maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa öncelikli olarak bu bankadan maaş alan bir müşteri olması gerekir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara 40000 TL ödemeyi ocak ayı sonuna kadar yapacak. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara daha önce bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişiler, düşük faizli olarak işlem yapacak.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka müşterisi olmanız durumunda kredi işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kendi emekli maaş hesabınız üzerinden kredi almak istediğinizi söylerseniz, sizlere uygun faiz oranları ile birlikte ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgileri temsilciden öğrenebilirsiniz. Ziraat bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin aynı zamanda maaş, taşıma işlemlerini yaparak, 5000 TL ye kadarda emekli promosyon alabileceğini söyleyebiliriz.