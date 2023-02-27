Dengeler bozuldu: Başvuru yapan 100.000 TL’ye kadar ödeme alıyor

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için mart ayı içerisinde başlatılacak olan düşük faizli, kampanyalardan, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, duyuru paylaşarak uygun faizlerle kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar değerlendirme yapılarak kredi ödemesi alabilirsiniz.

3 kamu bankası tarafından da aynı şartlar dahilinde verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirirken, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak alacakları, ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanarak hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştiriliyor.

KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 100000 TL kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi olarak başvuru yaparak, hemen alabilirsiniz. 24 ay vadeli alacağınız kredilerde kredi başvurusu onaylanan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda daha düşük faiz oranları ile birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları gerçekleştirilen ve bankadan kredi kullanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlara da kredi imkanı sağlarken, emekli maaş alıp kredi notu düşük olan vatandaşlarda kamu bankalarından ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilmektedir.