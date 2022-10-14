Demet Özdemir'den Menajerine Doğum Günü Jesti

Oyuncu Demet Özdemir özel hayatı ve iş yaşantısı ile sürekli olarak gündeme gelmesiyle ünlendi. Bilindiği üzere dizi oyuncusu olan Demet Özdemir’in başarılı olmasının altında yatan en büyük nedeni doğru proje seçimi oldu. Demet Özdemir geçen ay ses sanatçısı olan Oğuzhan Koç ile nikâh masasına oturmuştu. Bu sevilen çift ve oyuncu görkemli düğünleri gündemden günlerce düşmedi.

Demet Özdemir her yaptığı proje ile ve her attığı adımla adından söz ettirmeyi başaran bir sanatçı oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise kendine sunulan projeleri öncelikli olarak menajerinin okuduğunu ve oyuncunun tam da bu noktada doğru seçim yapmış olduğunun farkında olmasını anlattı. Demet Özdemir'in menajeri ile aralarındaki duygusal bağ gözlerden kaçmadı. Menajeri ile hem iş yapıyor hem de aynı zamanda yakın dost olarak başarısına imza atıyordu.

Demet Özdemir'in Menajeri İle Olan Bağı

Demet Özdemir'in menajeri olan Gözde Yılmaz geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Gözde Yılmaz'ın doğum gününde beraber fotoğraf çekilen Demet Özdemir kendi Instagram sayfasında resmi yayınlayarak altına şu paylaşımlarda bulundu. Seninle bu yolda yürüdüğüm için gurur duyuyorum. Tüm güzellikleri en iyi şekilde hak ediyorsun. Her daim sevgi ve aşkla İyi ki doğdun yol arkadaşım menajerim ablam dostum diyerek menajeriyle ne kadar yakın olduğunu dile getirdi. Demet Özdemir'in projelerinde başarıdan başarıya koşmasının arka planında ise menajeri ile olan diyaloğu ve menajer seçimindeki başarısı yer alıyor.

Demet Özdemir'in Disney Plus Projesi

Demet Özdemir şu sıralarda Disney Plus'ta 14 Eylül’den itibaren izleyici ile buluşan Dünya ile Benim Aramda dizisi çok konuşulacağa benziyor. 14 Eylül'de izleyicileri ile buluşan Dünya ile Benim Aramda dizisi Demet Özdemir'in adından sıklıkla bahsedilmesine sebep oldu. Disney Plus'taki Dünya ile Benim Aramda dizisinde birçok başarılı oyuncularda yer alıyor. Bu oyunculardan bazıları Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger gibi oyuncular başarılı performansları ile izleyenler ekrana kilitliyor. Yeni yayınlanmaya başlayan bu dizinin izleyicileri bir sonraki bölümü merak içinde bekliyor.