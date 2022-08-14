12 milyon emeklinin beklediği haberi 15 Ağustos itibariyle resmi oluyor! TBMM onayı geçti ve imzalandı!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin 15 Ağustos Tarihi ile artık nakit kampanyalarında internet üzerinden işlem yapılacağı açıklandı. 15 Ağustos 2022 tarihinden sonra emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kamu bankaları üzerinden destek ödemelerini alabilmeleri için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, kullanmanız mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden başvurular nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında geliyor. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşların kampanyalara katılabilmeleri için kredi şartlarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi vereceğini ve emeklı maaşını banka üzerinden alması durumunda düşük faizli kredi kullandıracağını açıkladı. Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlara ayrıca internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da banka şubelerine gitmeden, başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Diğer kamu bankaları üzerinden de başvuru yapma imkanı sunulmaktadır!