Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Nerede Evlendi, Düğün Nerede, Hangi Otelde Yapıldı?

Yağmur sebebiyle düğün tarihleri bir gün ertelenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti Sarıyer'de bulunan bir otelde nikah masasına oturdu ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bu akşam nikah masasına oturarak dünya evine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ile başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç yaklaşık olarak 2 yıl süren beraberliklerini evlilik ile taçlandırdı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin çiftin düğününe katılım gösterdiği görüldü ve çeşitli paylaşımlar yapıldı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer gününde yapmış olduğu evlilik teklifine “Evet” yanıtını vermişti. Evlilik teklifi sonrasında nişan ise Haziran ayında gerçekleşmiş ve çift daha sonra davetiyelerini paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir 2021 senesinin ilk aylarında aşk yaşamaya başlamış ve bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti. Ocak aylarında kısa süreli ayrılık yaşayan ünlü çift 14 Şubat tarihinde ise evlilik kararı aldıklarını magazin basınına duyurmuştu. Nişan töreninde saten sırt dekolteli ve pembe renkli bir elbise tercih eden ünlü oyuncu Demet Özdemir gelinliğinde ise farklı bir seçim yaptı.

Beklenen yoğun yağış sebebiyle çiftin düğünü bir gün ileri atıldı ve bu akşam iki ünlü isim dünyaevine girdi. Yaklaşık olarak 1.5 senedir beraber olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz Haziran ayında aile arasında gerçekleşen bir tören ile atmıştı. Çiftin düğününün Sarıyer'de gerçekleştiği öğrenilirken Demet Özdemir ise tercih ettiği gelinliği ile dikkat çekti. Düğüne toplamda 600 davetlinin katıldığı öğrenildi ve düğün masraflarının ise 4 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.

Bir gün ertelenen düğün öncesinde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, arkadaşları ile birlikte bekarlığa veda partisi düzenlemiş ve söz konusu partiye İbrahim Büyükak, Eser Yenenler ve pek çok ünlü isim katılım göstermişti.