Afganistan Güvenlik Güçleri Savaşı Nasıl Kaybetti?

Afganistan'ın ulusal güvenlik güçlerini inşa etmek, yirmi yıllık ABD liderliğindeki savaşın en iddialı ve pahalı yönlerinden biriydi.

Başarısızlıkla sonuçlandı.

Amerika Birleşik Devletleri polisi, askerleri ve özel kuvvetleri eğitmek ve donatmak için milyarlarca dolar harcadı. ABD ve Afgan yetkililerin yıllarca süren uyarılarına rağmen, birbirini izleyen ABD yönetimleri Afgan ordusunun ülkeyi savunabileceğine dair söz verdi. Başkan Joe Biden, çöküşünden sadece bir ay önce “dünyadaki herhangi bir ordu kadar iyi donanımlı” olduğunu söyledi.

Afgan ordusunun çöküşünün temelinde teslim anlaşmalarını güvence altına almayı amaçlayan sofistike bir Taliban kampanyası yatıyor, ancak yolsuzluk katmanları, israf ve lojistik başarısızlıklar, ülkenin güvenlik güçlerini o kadar yetersiz donanımlı ve o kadar hırpalanmış bir moralle terk etti ki, militanların başarısını mümkün kıldı

Mayıs-Temmuz ayları arasında üç ilde Afgan özel kuvvetleri, ordusu ve polisinin bir düzineden fazla üyesiyle yapılan görüşmeler, güvenlik güçlerinin çöküşünün ani olmadığını gösteriyor. Bunun yerine, Kabil'in düşmesinden aylar önce başlayan yavaş ve acılı bir çöküştü.

Ölüm, ilkbaharda Afganistan güvenlik güçlerini takip etti. ABD'nin geri çekilme hızı arttıkça ve Taliban Afganistan'ın kırsal kesimlerinde amansız taramasını sürdürdükçe, hükümet savaşçıları arasındaki kayıplar arttı.

Niazi'nin ailesi onunla en son acele bir telefon görüşmesi sırasında konuştu. Tek bir isimle anılan Afgan ulusal ordusu askeri, Baglan ilindeki uzak bir karakolda konuşlandırıldı.

Annesi Bas Bigum, “Bana iyi olduğunu söyledi” dedi. Ama sesinden hayatı için korktuğunu anlayabiliyordu. "Taliban bir üssü çevrelediğinde ne olduğunu biliyoruz."

Savaş yoğunlaştıkça, cephe hattındaki Afganistan polisinin çoğu altıncı aylarına ücretsiz giriyordu; bu, hükümet güçlerinin moralini bozan ve onları Taliban tekliflerine karşı savunmasız hale getiren yaygın bir sorundu.

İki ay sonra, Zhargi'nin görevi, eyalet başkenti hariç, Kandahar'daki hemen hemen tüm diğer bölgelerle birlikte Taliban'ın eline geçmişti. Şehirdeki diğer polisler, karakoldaki herkesin teslim olduğunu duyduklarını ve birçoğunun militanlar tarafından alındığını söyledi. Hâlâ mahkum olarak mı tutuldukları yoksa idam mı edildiklerini kimse bilmiyordu.

Afganistan'ın en yüksek eğitimli savaşçıları, Taliban eyalet başkentlerine yaklaşırken ve ABD hava desteği ortadan kalkarken savunma operasyonlarına atandı. Elit savaşçılara, onları Taliban pusularına karşı duyarlı hale getiren tehlikeli ikmal misyonları yürütmekle görevlendirildi.