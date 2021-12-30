Koronavirüs ile mücadeleye devam ederken yeni bir varyant daha tüm dünyayı alarma geçirdi ve yaşanacak olan gelişmeler sağlık gündeminde geniş bir yer kapladı. Omikron ve Delta isimli varyantların birleşimi olan Delmicron varyantının gündemde yer alması ile birlikte çok sayıda doktor da çeşitli açıklamalar gerçekleştirdi. Konu hakkında çok sayıda haberlerin yapılması üzerine vatandaşlar Delmicron varyantı belirtileri nelerdir, Delmicron nedir şeklinde sorulara yanıt aradı.

Yeni varyant isimlerinin açıklanması ile birlikte dünya genelinde vatandaşlar endişelenmeye devam ediyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşiyor. Delmicron varyantı son günlerde gündemde yer aldı ve diğerlerinden farklı olarak yeni bir varyant olmak yerine mevcut olan iki varyantın birleşimi olarak adından söz ettirdi.

Delmicron isimli yeni varyant Beta, Alfa, Gama ve diğerleri gibi koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı olarak değil Omikron ve Delta isimli mevcut iki varyantın birleşiminden oluşarak sağlık gündeminde yer tuttu. Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu biliniyor fakat Delta kadar ağır bir hastalık riski taşımadığı da ifade ediliyordu. Diğer taraftan Delmicron isimli yeni varyantın ağır hastalığa sebep olmasından da endişe ediliyor. ,

Nisan ortasının Haziran ortasına kadar Delta isimli koronavirüs varyantı küresel çapta dünyaya hakim olmuş ve çok sayıda can almıştı. Bunun yanı sıra Delte varyantı ikinci koronavirüs dalgasından da sorumlu olarak görülmüştü ve uzun süre boyunca sağlık gündeminde önemli bir yer kaplamıştı. Hastaneye yatış riskini arttırması ve ciddi semptomlara yol açması ile büyük çapta bir mücadele başlatan Delta varyantı saç dökülmesi, beyin sisi ve kas ağrıları gibi semptomlara da yol açmıştı. Yeni varyantın ise yüksek ateş, kalıcı öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı gibi semptomları gösterebildiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.