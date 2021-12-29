Pınar Deniz Yeni Görüntüsü ile Çok Şaşırttı

Bu sezonun en başarılı yapımları arasında gösterilen Kanal D dizisi Yargı, yayın hayatına 2 haftalık bir ara vermiş ve bu haber ile seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Oyuncu kadrosunun yanı sıra dikkat çeken hikayesi ile de sezonun en sevilen yapımları arasında gösterilen Yargı isimli televizyon dizisi projesi her hafta merak ve heyecan içerisinde izlenmeye devam ediyor. Hukuk temalı dizide Ceylin isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz'in koronavirüse yakalanması ardından dizinin yayın hayatına 2 hafta boyunca ara verilmiş ve yaşanan bu ani gelişme de projenin sadık izleyici kitlesini üzüntüye boğmuştu.

Her ne kadar hukuk temalı olan Yargı dizisinin yeni bölüm tanıtımları yayınlansa da projenin yeni bölümünün 9 Ocak Pazar akşamında 15. bölümünü izleyici karşısına çıkaracağı kanal tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolünde bulunduğu ve ilgi çekici hikayesi ile her hafta dizi hayranlarını derinden sarsan Yargı isim yapım haftaya Pazar akşamında sağlık izleyici grubu ile buluşamayacak.

Karantinada olan ünlü oyuncu Pınar Deniz bazı zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor ve bu sayede kendisini merak eden hayranlarını sağlık durumu hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı olan Instagram story bölümü üzerinden yapmış olduğu bir paylaşım ile durumu hakkında bilgi veren başarılı oyuncu Pınar Deniz, nol bol yemek yediğini gözler önüne serdi.

Eğlenceli bir video çeken ünlü oyuncu Instagram'ın filtrelerini kullanmayı da ihmal etmedi ve paylaşımının üzerine “karantinadan çıkınca ben” şeklinde bir yazı da yazdı. Oyuncu karantinada çok yediğinin mesajını verdi ve kilo olabileceğini aktardı. Diğer taraftan ünlü ismin seyirci kitlesi ile yeniden buluşmak için sabırsızlandığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.