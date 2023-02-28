Bunu bilen ev hanımlarının cebi parasız kalmıyor! İŞKUR duyurdu başvuran herkese 7.000 TL veriliyor!

İŞKUR duyurdu başvuran herkese 7.000 TL veriliyor! Bunu bilen ev hanımlarının cebi parasız kalmıyor! Çalışmak ve iş sahibi olmak isteyen herkese iş imkanı sunan İŞKUR ev kadınlarına da çok uygun şartlarda iş bulmaya devam ediyor. Ev hanımları buldukları işlerle çok rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmeye devam etmektedir. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada bu sefer müjde ev sahiplerine verildi.

İŞKUR’dan ev hanımlarını çıldırtacak müjde!

Evde dururken bir tarafta da aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlar için İŞKUR tarafından başlatılan bir çalışma bu. Kadınlar için verilen bu müjde ile birlikte birçok ev kadını İŞKUR'un ev hanımlarına 7000 TL maaş imkanı için başvuruda bulunmaktadır. Bu başvuru ile birlikte aylık kazancın 7000 TL’ye kadar çıkması ile aile bütçesinde çok önemli bir katkıda bulunmuş olmaktadır.

İŞKUR tarafından ev hanımların yönelik olarak sunulan bu iş imkanına sadece başvuru yapmak yetmiyor. Bu maaşı alabilmek için meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırmanız ve kurslara başlamanız gerekmektedir. İşte bu kurslarda öğrenilen mesleki bilgilerle bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Hem maaşınızı alırken hem de yeni bir meslek öğrenmiş olursunuz. İŞKUR kaydı yaparak hemen mesleki eğitim kurslarına katılmaya başlayabilirsiniz. Bu arada İŞKUR mesleki eğitim kurslarına da devam ettiğiniz için kazancınız günlük olarak hesaplanmakta ancak aylık olarak hesabınıza yatmaktadır.

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