Defne Samyeli'nin Sahne Sonrası Plaj Stili Dikkat Çekti!

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı ve sonraki gün de plajda keyifli bir gün geçirdi. Sahnenin yorgunluğunu atmak için Bodrum'da bulunan bir plaja giden ünlü isim Defne Samyeli, arkadaşına poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü isim, gün boyunca denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih ederken siyah renkte olan bikinisi ile de dikkatleri üzerinde topladı. Fotoğraflarını çekmesi için arkadaşına poz vermeyi de ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, güneşlenerek sahne yorgunluğunu üzerinden attı.

Eski Türkiye güzeli Defne Samyeli Yalıkavak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı ve kendisini dinlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşattı. Sahne ardından günün yorgunluğunu atmak için plajla giderek güneşlenen ünlü isim, uzun süre boyunca arkadaşları ile de sohbet etti.

49 yaşındaki Defne Samyeli, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih ederek gündemde yer aldı ve arkadaşına poz verdi. Arkadaşının objektifine son veren ünlü isim, siyah renk ikisi ile de adından söz ettirerek magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Renkli pareosu ile arkadaşına poz veren eski Türkiye güzeli, mankenlik günlerini hatırlattı ve dikkatleri üzerinde topladı. 49 yaşındaki Defne Samyeli, fit vücudu ile de beğeni toplarken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Yıllara meydan okuyan ünlü isim, arkadaşına çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı ve takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.

Ünlü isim Eren Talu ile 16 senelik evliliğini 2011 senesinde sonlandırmıştı. Çiftin 16 sene süren evliliğinden Deren ve derin isminde iki kızı da bulunmakta. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Defne Samyeli sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile adından söz ettirmeye ve takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor. Fotoğraflarının altına yapılan yorumların kendisini mutlu ettiğini ifade eden ünlü isim, genç görünmek gibi bir kaygısı olmadığını ve yaşı büyük olanları daha değerli bulduğunu açıklamıştı.