Sahneden İndirilen Irmak Arıcı Hakkında Mekan İşletmecisi Açıklama Yaptı!

Dün akşam ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir konser verdi ve konser magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sevenlerine keyifli dakikalar yaşatmakta olan Irmak Arıcı'nın konser sırasında sahnede bulunduğu anda hareketsizce durmaya başlaması karşısında ünlü isim sahneden indirildi. Tepki çeken konu hakkında yaşananlar sonrasında ünlü isim Irmak Arıcı'nın konser verdiği mekan işletmecisi ise önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Trafikte tartıştığı bir kişinin yüzüne tükürmesi ardından Sakarya konseri sırasında hareketsiz durması ile adından bir kez daha söz ettiren ünlü şarkıcı Irmak Arıcı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Irmak Arıcı, başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli ile “Mühür” şarkısında düet yaparak adını duyurmuştu. Mühür isimli sevilen şarkı ile kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan başarılı isim Irmak Arıcı, geçtiğimiz hafta da yapmış olduğu bir hareket ile gündemde yer almıştı. Trafikte tartıştığı bir kişinin yüzüne tüküren ve bu hareketi ile büyük tepki toplayan Irmak Arıcı, bu defa sahnede hareketsiz durması sebebi ile dikkatleri üzerinde topladı.

Trafikte tartıştığı bir kişinin yüzüne tükürmesi sonrasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı ve daha sonra aşağıya indirildi. Hareketsiz bir şekilde durması ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, sosyal medyanın da gündeminde yer aldı ve konu hakkında çok sayıda yorumlar yapıldı.

Mekan işletmecisi Sercan Aslan ise Irmak Arıcı'nın sahnede kaldığı sırada fenalaştığını ve daha sonra kendilerinin de müdahalede bulunduğunu söyledi. 25 dakika ardından şarkıcıyı sahneden indirdiklerini ifade eden Aslan, sanatçının sahneye çıktığı sırada panik atak geçirdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Arıcı’nın apar topar İstanbul'a götürüldüğünü ifade eden mekan işletmecisi, ünlü ismin trafikte yaşanan olay sebebi ile de tepki topladığını belirtti.