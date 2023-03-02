Defineciler oraya akın etti! Altın ve gümüş kaynıyor! Servet sahibi olabilirsiniz!

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yoğun yağışlar ve fırtına etkili olmuştu. Günlük hayatın olumsuz etkilendiği Antalya’da yağış nedeniyle denizin renginde değişimler yaşandı. Yağışın ve fırtınanın etkisi nedeniyle derelerin taşıdığı alüvyonlar özellikle Konyaaltı denizinin rengini değiştirdi. 4 gündür ara vermeden devam eden fırtınalı yağmur dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalyalıları uyarmıştı.

Hayatın olumsuz etkilendiği şehirde özellikle yayalar ve araç sürücüleri olumsuzluklar yaşadı. Yağışın etkisini azaltması neticesinde 4 gündür evlere kapanan Antalyalılar soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Büyük dalgalara sahip denizi izleyen vatandaşlar güzel görüntüleri ölümsüzleştirmek adına sık sık fotoğraflar çekindi. Deniz kenarına inmeyen vatandaşlar ise deniz keyfini sahil bandında yürüyerek çıkardı. Bu sırada çıkan bazı söylentiler buraya yürüyüş yapmak üzere gelenlerin yanında başka amaçla da insanların buraya gelmelerini sağladı. İşte Konyaltı sahilinde yaşananlar ve ilgili haberlerin detayı…

Sahilde Altın ve Gümüş Arayışı

Sahil hattında gezinti yapan vatandaşların bir kısmı ise dedektör yardımıyla turistlerin düşürdükleri ziynet eşyalarını arıyor. Dedektör yardımıyla bozuk paralar da bulan vatandaşlar gün içinde iyi kazanç elde edebiliyor. 25 yıldır zaman zaman dedektörle arama yapan bir vatandaş hem gümüş hem de altın ziynet eşyalar bulduğunu aktarıyor. Özellikle yağmur yağdıktan sonra şanslarının arttığını iletiyor. Bunu duyan birçok kişinin yağmurlardan sonra buraya akın ettikleri ve sahilde dedektörle altın gümüş aradıkları görülüyor.

Sörf Keyfi Yapanlar

Dalga ziynet eşyalarını götürmeden vatandaşlar sürekli aramalarına devam ediyor. Bu sayede ziynet eşyalarını değerlendirerek gelir elde ediyorlar. Konyaaltı sahili haricinde Boğaçayı suyunun getirdiği alüvyonlar denizin rengini değiştirdi.

Boğaçayı’nın taşıdığı materyaller arasında odun parçaları da bulunuyor. Odun parçalarını değerlendirmek isteyenlerin sahil bandında odun parçalarını taşıdığı görüldü. Bir diğer yandan fırtınalı havanın yarattığı dalgalar nedeniyle sörfçüler için uygun deniz koşulları sağlandı. Ortaya çıkan dev dalgaları değerlendirenler sörfçüler keyifli dakikalar yaşadı.

Antalya hava durumunun önümüzdeki günlerde de yağmurlu ve fırtınalı olması bekleniyor. Güneşli havanın hayalini kuran Antalyalıların önümüzdeki birkaç hafta daha yağmurlu ve fırtınalı havaya hazırlıklı olması gerekecek.

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