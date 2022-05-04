Dar Gelirli Ailelere Ödeme Yapılıyor, 2000 TL Hesaplara Yatırılmaya Başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre muhtaç ailelere çocuklarını masraflarını karşılamaları açısından her ay düzenli bir şekilde nakit desteğinin yapıldığını açıkladı. Sosyal ve ekonomik desteğin mayıs ayı ödemelerinin de Ramazan Bayramı dolayısıyla öne alındı açıklandı.

Aile bakanı Yanık, muhtaç ailelere toplamda 236.544 TL tutarında destek ödemesinin mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık, muhtaç ailelerin desteklenmesi maksadı doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmeti verildiğini dile getirdi.

Bu desteğin ailelerin çocuklarının başta olmak üzere eğitim ile diğer masraflarını karşılayabilmeleri açısından verildiğini söyledi. Aile bütünlüğünün ekonomik gerekçelerle bozulmaması ile çocukların ailelerinin yanında büyümesi öncelikli hedef.

Bu desteklerin ailelerin özellikle de çocuklarının başta eğitim olmak üzere sağlık ile diğer masraflarını karşılamaları açısından verildiğine dikkat çeken aile bakanı, aile bütünlüğünün özellikle de ekonomik problemler sebebiyle bozulduğuna dikkat çekerek bu tip problemlerin meydana gelmemesi açısından ailenin bütünlüğünün korunması ve devamlılığının sağlanması açısından devletin sosyal devlet ilkesi gereği her ay düzenli bir şekilde yardıma muhtaç ailelere destek verdiğini söyledi.